【美品】ヴィヴィアンウエストウッド　メンズ　半袖　カットソー　インポート品

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ヴィヴィアンウエストウッドインポート 半袖カットソーです。伸縮性があり、生地が柔らかく、着心地が良い商品です。ボタンにオーブの刻印がありさりげなく主張します。比較的綺麗な状態なのでまだまだ使用して頂けます。 サイズ表記はSですが、インポート商品ですのでMサイズ位です。身幅40cm 着丈62cm※素人採寸なので、誤差等ご了承下さい。コットン イタリア製カラー...ブラック袖丈...長袖着丈...ミドル柄・デザイン...無地ネック...Uネック素材...ウール季節感...春,秋,冬※あくまでも中古品なので、神経質な方、完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。質問はコメント欄よりお願いします。即購入歓迎です。