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- 【複製】横山大観/霊峰富士図/横物/工芸品/掛軸/名家伝来/AA-225
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商品詳細
【複製】【参考】横山大観 ［1868~1958］日本画家。茨城の生まれ。本名、秀麿。岡倉天心・橋本雅邦に師事し、日本美術院の創立に参加。天心没後は再興日本美術院を主宰。朦朧体(もうろうたい)とよばれる画風を試みるなど、日本画の近代化に大きな足跡を残した。また、水墨画でも新境地を開拓。文化勲章受章。【作品状態】本紙は絹本で工芸品です。本紙は概ね良好です。表装は天に薄汚れ、汚れシミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 128cm × 幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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