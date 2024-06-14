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ルイヴィトン(ポルトフォイユ・コンパクト) モノグラム マカサー V21
商品番号 E77153521198
商品名

ルイヴィトン(ポルトフォイユ・コンパクト) モノグラム マカサー V21
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,685 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンLOUISVUITTON☆状態目立った傷や汚れなし(細い傷や汚れはございます)※気になる程ではないかと思いますベタつきはございません☆サイズ縦約9.5センチ横約13センチマチ約3センチ素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい☆付属品特にございませんお財布のみです☆製造番号MI4170☆製造国madeinfrance※こちらで譲っていただいたお品です普段からあまりお財布をつかわないのですが…やはり全然つかいませんでした￥43000円でお譲りしていただきましたがお安く出品いたしますできれば…お値引不可でお願いいたしますm(__)m自宅保管お家にワンコが居りますので神経質な方はご遠慮下さいませ購入後のクレーム返品はお受けしておりません宜しくお願いいたします(^^)
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