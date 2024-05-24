鉄腕アトム3Dレーザーアートクリスタル３体

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商品詳細
１０年以上前に宝塚の手塚治館で購入した鉄腕アトム3Dレーザーアートクリスタル３体です。vol.1星の彼方26/300、vol.2科学の子74/300、vol.5空を超えて25/300です。各300体限定でシリアルナンバー入りです。整理の為出品させていただきます。箱に入れてしまっていましたが撮影の為、出しました。発送に使う段ボールなどはリサイクルです。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/displease730431.html
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