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鉄腕アトム3Dレーザーアートクリスタル３体
商品番号 P32277723570
商品名

鉄腕アトム3Dレーザーアートクリスタル３体
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１０年以上前に宝塚の手塚治館で購入した鉄腕アトム3Dレーザーアートクリスタル３体です。vol.1星の彼方26/300、vol.2科学の子74/300、vol.5空を超えて25/300です。各300体限定でシリアルナンバー入りです。整理の為出品させていただきます。箱に入れてしまっていましたが撮影の為、出しました。発送に使う段ボールなどはリサイクルです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual907046.html
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