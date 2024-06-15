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商品詳細
neweraのスワロフスキーLAキャップです。商品名スワロフスキー(R)エレメンツ×ニューエラ5950キャップレザークリアストーンシルバーSwarovski(R)Elements×NewEra59FIFTYNewYorkLeatherBlackneweraでは珍しい本革、ハイエンドモデルです。定価27000円。完売してます。特にこのサイズは手にはいりません。スワロフスキーがキラキラでかなり目立てます。目立った傷、汚れございませんが、中古になりますので、神経質な方ご遠慮ください。革特有の劣化はご配慮ください。画像をご覧頂ければ美品だと感じて頂けると思います。この商品は型くずれ防止の為、60サイズ〜80サイズで発送させて頂きます。また、定価が高かったので、お値下げは考えておりません。申し訳ございません。カラー···ブラック形···ベースボール素材···本革#NEWERA#メンズキャップ#ニューエラ#エアジョーダン1#aj1#bts#yellowbucks#supreme#stussy#newera#tttg#ak69Yankeesクーパーズタウンcooperstown59fifty5950lpヤンキースArizonaDiamondbacksアリゾナ ダイヤモンドバックスサイドパッチ別注hatclubhatclubハットクラブjaetipsjaetipsサブウェイシリーズsubwayseriessubwayseriesmomaグロウアラウンドgrowaroundgrowaroundエリックエマニュエルERICEMANUELニューエラヒップホップhiphop
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http://narcologia.ru/goods/voiceless370359.html
http://narcologia.ru/goods/marshal293580.html
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newera ニューエラ LA キャップ クロコ スワロフスキー 7 1/2 ...
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