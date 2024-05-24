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HTC レザーチェーン
商品番号 A54523555037
商品名

HTC レザーチェーン
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年カインドオルで購入しました。HTCのレザーチェーンになります！革の部分だけで長さが約49cmにあります。値下げ交渉やご質問等ありましたらお気軽にコメントください^_^
http://narcologia.ru/goods/composite566654.html
http://narcologia.ru/goods/unusable207074.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture175941.html

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