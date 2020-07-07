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【緊急追加値下げお盆特価】90'S USA製　ジャックパーセルレザー
商品番号 W66677758783
商品名

【緊急追加値下げお盆特価】90'S USA製　ジャックパーセルレザー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月13日(日)17時までの特価です。これ以上は下げませんのでお早めに宜しくお願い致します。90'SUSA製　ジャックパーセルレザーです使用感がありますが、まだまだはいていただけます。サイズは81/2(27.0㎝)となります。かかと部分が少し破れております。状態は画像判断でお願いいたします。ビンテージ・古着にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。#JACKPURCEL#USA製メインカラー···ホワイト人気モデル···converseジャックパーセルスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザー
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