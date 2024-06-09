G-75 ニューエラ NYヤンキース アメリカ製 Vintage cap1090

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G-75ニューエラNYヤンキースアメリカ製Vintagecap1090★レアなニューエラも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage【重要事項】出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。梱包状態に関しましても画像を載せておりますので必ずご確認下さいませ。また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンのゆうパックでお送りしますので、購入前にメッセージお願い致します。ニューエラの中でも最も種類が多く、代表的なヤンキース。元々ヤンキースのロゴは、ニューヨークに本拠を置くティファニーが、1877年にNYPD（ニューヨーク市警）の要請を受け、ＮＹロゴの付いた勲章用メダルをデザインしたのを、元警察署長が球団オーナーの一人であった縁から1909年にチームロゴに採用したモノ。希少なアメリカ製のvintage品で、ここまで状態の良いモノは流通も少なく、とても珍しいと思います。状態は未使用に近い。サイズは73/4＝61.5cm。★アメリカ製、Vintageニューエラや他ブランドも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage#newera#ニューエラ#cap#キャップ#ny#ニューヨークヤンキース#vintage#アメリカ製#madeinusa