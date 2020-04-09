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F.A.T エフエーティー　半袖シャツ
商品番号 R45481688058
商品名

F.A.T エフエーティー　半袖シャツ
ブランド名 エフエーティー
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉承ります。無茶な値下げはご遠慮下さい。柄・デザイン···チェックカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋【サイズ】TITCH通常で言うところのMくらいです。ビックシルエットでゆったりめなので体感ではL以上です。下にロンTなど着てもカッコいいです。着用は2.3回なので汚れや傷はないと思います。新品ではありませんので着用感が気になる方や神経質な方はお控えください。
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