美品 PORTER ポーター 折り財布 ワンポイントロゴ ナイロン オレンジ

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カラー···オレンジ財布形···三つ折り素材···ナイロン閲覧いただき誠にありがとうございます！・ブランド名PORTERポーター・商品説明折り財布ワンポイントロゴワンポイントロゴが特徴的な折り財布となります！商品のコンディションは写真でご確認ください！・カラーオレンジ系・素材ナイロン・サイズタテ約9.4cmヨコ約11.9cmマチ約1.2cm※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認いただくようお願いいたします。※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。※できる限りお値引き交渉にはお応えしたいと思います！※即購入OKです！他サイトにも出品しているため、突如削除することがございますご了承くださいできる限り、丁寧に、迅速にご対応させていただきます！ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。