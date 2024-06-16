フォトジェニック　エレキギター　Photogenic

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フォトジェニックのストラトです。出品に際し新品弦に交換しました。フレットも磨いてピカピカです。指板・ボディもオレンジオイルでクリーニングしてます。ネックはストレート、フレットも8割は残ってます。届いてすぐにお使い頂けます。使用による打ちキズが、所々にあります(写真9）時間経過による色焼けや細かいキズは、中古のためご容赦ください☆全体的にはビンテージぽい印象です。後ろのフタが外れています(写真5)全てのピックアップから音が出ました。ギタークロスとピックをお付けします。プチプチに包んで梱包して発送します。宜しくお願い致します。タイプ···ストラトキャスタータイプ