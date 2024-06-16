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♡ポケモンカード チリ レイジングサーフ 新品・未使用♡
商品番号 M29830372596
商品名

♡ポケモンカード チリ レイジングサーフ 新品・未使用♡
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフになります✩スリーブに入れた状態で丁寧に発送してお届けしたいと思います(*^^*)※商品の状態は新品・未使用になります。著名発送ですので御安心ください。#ポケモンカード#チリ#レイジングサーフレアリティ···SRボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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