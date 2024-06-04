モルティ ペルソーネ モルフォ ラウンドファスナー　折り財布　日本製　茶色レザー

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○アイテムモルティペルソーネモルフォラウンドファスナー 折り財布 日本製 茶色 レザー完全新品未使用品MoltiPersoneの財布です。ベルギー唯一のタンナーで鞣されたヌメ革を使用した二つ折り財布です。付属にはカラーコントラストの効いたセミアニリンのナチュラルレザーが使われています。オイルコーティングしてありシットリ感と艶がハンパないウォレットです。コバの擦れ、傷、ファスナーの破損も全くありません。内側も汚れ傷は全くありません。革らしい経年変化がお楽しみ頂ける拘りのアイテムです。長く使える素敵なウォレットです！箱、付属品、全て新品のままですのでそのままプレゼントや贈り物として使用できます！◆参考定価28000円+税○サイズたて9.5cmよこ11.5cmマチ2cm○仕様カード入れ×8・その他ポケット×2・札入れ×1・小銭入れ×1平置き実寸。○状態完全未使用品自宅保管品ですので(不織布カバー有り)ご理解の上ご購入をお願い致します。○カラーミディアムブラウン○素材牛革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革#モルティペルソーネ#モルフォ#ラウンドファスナー#折り財布#日本製#茶色#本革レザー#オイルレザー#madeinJapan#メンズファッション#メンズウォレット