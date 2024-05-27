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本革　スタッズベルト　ダークブラウン　35㎜幅
商品番号 B55545070125
商品名

本革　スタッズベルト　ダークブラウン　35㎜幅
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います。ダークブラウンの本革ベルトにアメリカ老舗のスタンダードリベット社のスタッズを施しました。サイズ全長120(ウエスト100㎝まで加工可能）　幅　35㎜厚み3,8㎜調整穴　2.5㎝間隔で5コ※購入後、あなた様のウエストを教えて下さい。今、お使いのベルトのバックルのピンから良くお使いの穴まで測りメッセージ等で教えて下さい。カラー...ブラウン素材...本革
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