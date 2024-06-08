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ロエベLOEWE 二つ折りレザー財布
商品番号 U33983869682
商品名

ロエベLOEWE 二つ折りレザー財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベLOEWE二つ折りレザー財布■製品仕様・カラー：ネイビー・サイズ：W10.5cm×H9.5cm×D2.5cm・素材：レザー・仕様：オープン開閉、カードポケット×８、お札入れ×２、フラットポケット×２約半年使用しました。目立ったキズや汚れはありません。銀座のショップにて約11万で購入しました。箱や保存袋はありません。
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