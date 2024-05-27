✨極美品✨　ポールスミス　Paul Smith　ネクタイ　花柄　シルク　紺色

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✨古物商許可証取得済み✨⭐ご覧いただきありがとうございます⭐宜しければ、プロフィールも併せてご覧くださいませ(^^)▶全国送料無料！▶無言即購入OK！✨お得情報✨☆フォロー割引表示価格より【5%OFF】→リピーターの方は【10％OFF】にアップグレード！⭐️商品詳細⭐️☑️ブランド：ポールスミス（PaulSmith）☑️素材：シルク100％☑️サイズ：大剣先/ 9.3cm 小剣先/ 3.7cm※平置き実寸、自身で採寸しているため、若干の誤差はご了承ください。着画はお断り致します。☑️カラー：紺色、ダークブルー☑️コンディション：◆極美品◆小剣先に少々ヘタリありますが使用上、問題ございません。※プロフィールにてご確認くださいませ。入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れを見落とす場合がございます。あくまで中古品としてご理解くださいませ。⭐️仕入れ先について⭐️販売しているブランド商品は、専門家による真贋鑑定済みの正規品です。AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで仕入しています。主な仕入先：EcoRing、JBAオークション、AUCNET、ヤフオクなどご不明な点や割引希望などございましたらお気軽にコメントくださいませ。#アルボラリスがお勧めするネクタイはこちら