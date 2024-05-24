ヴィトン　ダミエ　ラドロー　二つ折り財布　コインケース　コンパクト　小銭入れ

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■状態中古品一般的に使用しておりますが、特に気になる大きなダメージなどはございません。シリアル BJ0021■岡山のデパートで購入した正規品です。何か気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⚠️基本的に値下げ交渉には応じませんが、本当にお気持ち程度であれば対応させて頂く場合もございます。⚠️発送は基本的に簡易梱包の定形外郵便でございます。追跡などございませんので、発送後のトラブルが不安な方はプラス¥300でメルカリ便で対応させて頂きますので事前コメントにてお問い合わせ下さい。