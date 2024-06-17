新品　ナローベルト　スタッズベルト　ロングベルト　栃木レザーベルト　日本製

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Njeoriginal垂らせるナローベルトメンズ、レディース当店で高評価を頂いております、アンブレラ型スタッズをハンドカスタムしたナローロングベルトが再入荷いたしました！(スタッズ3発)※全長131cmと垂らせる長さで作っております。※着用画像は同製品のサンプルを使用しております。日本最高峰の品質と言われる、栃木レザーの中でもしなやかで厚みのある上質な革をチョイスし、バックルも国産の真鍮製を使用した一切妥協を許さず仕上げたフル日本製のオリジナルベルトです。革ならではのシボ感やスジが◎革は柔らかく厚みもありますのでとても馴染みやすく、ストレスなくベルトも垂らせます。HTC、CALEE、RRL等でも使われております、アメリカで100年以上の歴史を誇る老舗メーカー、スタンダードリベット社製の高級スタッズを使用。品番:Nje-bt19-3◎日本製◎素材本体：牛革(栃木レザー)バックル\u0026Dカン:真鍮スタッズ:真鍮◎SIZE全長:約131cm(バックル先端から計測)幅:2cm革の厚み:約4mm◎ウエストベルト穴数:9個最短穴:約73cm(バックルピンから計測)最長穴:約93cm(バックルピンから計測)ベルト穴の間隔:2.5cm◎こちらの製品は天然皮革を使用しているため、品質に個体差が出ることがあります。革本来の風合いを生かすような仕上げを行っておりますので、細かな傷、シワ、スジ等が見られる場合がございます。予めご理解、ご了承いただきご購入をお願い致します。※即購入OKです。※返品返金は受け付けておりません。※単品での値下げは対応しておりません。#ナローベルト#ナローベルトブラック#ナローロングベルト#ロングレザーナローベルト#ロングナローベルト#ロングベルト#スタッズベルト#レザーベルトブラック#レザーベルト#レザーベルト細め#栃木レザーベルト#栃木レザー#本革ベルト#革ベルト#narrowbelt#タックイン#ミリタリースタッズ素材···本革カラー···ブラック