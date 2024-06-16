ポケモンカード 25th プロモ カメックス フシギバナ 2枚セット

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■内容25thプロモカメックスフシギバナ2枚セット■状態開封後すぐにスリーブに入れており状態は良好だと思いますが画像に納得の上ご購入お願いいたします。■その他相場より安く出品しているため値下げ不可（ただし、同時購入の場合のみ値下げ交渉可能）発送後の返品不可即購入可能折れ、濡れ対策の上発送します！#ポケモンカード#ポケカ#ポピー#sr#sar#スズナ#グリーンの戦略#カメックス#フシギバナボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)