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Hawk Company FAUCON ホークカンパニー フォコン 極薄 長財布
商品番号 H18475431019
商品名

Hawk Company FAUCON ホークカンパニー フォコン 極薄 長財布
ブランド名 フォコン
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファコンのレザー薄型財布です。男女兼用でお使い頂けます。未使用品できれいな状態ですが、自宅保管にご理解の上、お買い求め下さいませ。定価6930円10×19.5㎝
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