◆超希少◆vintage ハット　ビーバー　フェルト　ワイドブリム

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ご覧頂き誠にありがとうございます。こちら即購入可アイテムです。超希少vintageハットの出品です。市場でも年々高騰してるvintageハットですがステットソンなどと並ぶ老舗、standardhatworks製の高級ハットになります。なかなかこういう場では見ない逸品です。ハリのあるビーバーフェルト、ワイドブリム、カラー、シルエット、何を取っても完璧と言って良い素晴らしいハットになります。頭周りのサイズ感もよくある小さいサイズではありませんのでサイズ調整テープ等で幅広く着用出来るサイズ感かと思います。値は張りますが一生物となります。この機会に是非ご検討下さい。ブリム幅約9cmクラウン高さ約12cm被り口 縦幅約21cm横幅約18cm#必見オススメアイテム一覧◉状態はvintageですのでvintageハットに理解の無い方や極度に神経質な方はお控えください。画像箇所にサイズ調整テープを取った跡は残っておりますが着用には何の問題もございません。長期間保管の為ホコリ等付着してる箇所がございます。購入後専用ブラシ等でお手入れして頂くと良いかと思います。購入時からのキズ汚れ、保管時のシワやホコリ、スレ等はご了承下さい。洋服は一期一会ですのでこのアイテムでこのサイズは二度と手に入らないかもしれません。お探しの方は是非ご検討下さい。ご購入の際はプロフと説明を必ず最後までお読み下さい。販売手数料、送料等を考慮した常識範囲内の価格交渉は場合によっては応じたいと思います。価格交渉成立した場合その時点でご購入頂きます。ワコマリア オーバーサイズ vansdeusサタデーズサーフロンハーマンスタンダードカリフォルニアテンダーロインネイバーフッドvintage古着offwhiteyeezyfog◆注意◆大変恐縮ですが、最近あまりにも常識のない方やマナー違反な方が目立つ為、評価が著しく悪い方は申し訳ありませんがご購入をお控え下さい。着後は速やかに受け取り評価の方お願い致します。取り置きは基本お受け出来ません。尚、私自身正規品に関して強いこだわりがありますので出品物は全て正規品となります。どうぞご安心してご覧になって下さい。それに伴いまして、改めてそのような点についてのご質問にはお答えしておりませんのでご了承下さい。◆