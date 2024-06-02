HERMES　小銭入れ

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商品詳細
HERMES 小銭入れです。本物です。カラー···ブラックです。使い勝手がかなりいいです。是非、この機会に。箱などはありません。中古となりますので、神経質の方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。
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