ポケモンカード　クレイバースト1BOX

購入時に店頭で開封されたため、シュリンク・ペリペリはありませんが、未開封品です。必ずSR以上のカード1枚以上が入っています。未開封のため、中身を見てからの評価はご遠慮ください。トラブル防止の為、返品は受け付けておりませんので予めご了承ください。発送時は、折れ・濡れ防止を徹底しております。送料削減のため、箱から出して発送いたします。値下げ交渉は受け付けておりません。質問等があればコメントにてお願いします。【検索用】25周年/25th/マクドナルド/コラボ/ピカチュウ/英語版/まとめ売り/セット売り/極美品/美品/良品/引退品/海外限定/マック/ポケカ/ポケモンカード/ロゴ入り/プロモ/スターター/トレーナー/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/フシギバナ/リザードン/カメックス/御三家/10th/劇場版/爆誕のルギア/逆襲のミュウツー/はじまりの樹のミュウ/水の都のラティオス/水の都のラティアス/時を超えたセレビィ/七夜のジラーチ/e/Vs/EX/ex/GX/V/VMAX/2003/初期/旧裏/アクマグ/エネルギー/蒼空ストリーム/ブイズ/イーブイ/エーフィ/ブラッキー/ADV/BW/XY/スターター/拡張シート/イントロ/エリカ/ナツメ/カスミ/マリィ/リーリエ/ピカチュウ/ライチュウ/ポケモンカードe/ルギア/ブラッキー/ギャラドス/ミュウツー/リザードン/バンギラス/カメックスポケモンカードポケカポケモンカード旧裏ポケモンカード旧裏面 エディション eカード カイリュー リザードン カスミ GB ピ チュウ ルギア ミュウツー ライチュウ ゲームボーイ なみのりピカチュウ ロケット団参上 トレーナー ミュウ カスミのなみだ マークなし ひかるミュウ コンプリート タケシ キョウ エリカボックスパックシングル···ボックス(box)



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