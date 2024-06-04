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数量限定品！コンバースオールスター 花柄 ハイカット 26.5cm
商品番号 J62827238541
商品名

数量限定品！コンバースオールスター 花柄 ハイカット 26.5cm
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■26.5㎝■花柄■数量限定品■箱あり（コンバースの箱ですがこの商品の箱ではありません）5年ほど前に購入し1度しか履いてません。素人保管の中古品と理解してくださる方のみお願いします。NCNRにてお願いします。スニーカー型...ハイカット(High)カラー...花柄人気モデル...converseオールスターシーン...カジュアル(普段使い)#花柄　#CONVERSE　#コンバース　#ALL#STAR　#オールスター　#ジャックパーセル　#ジャック・パーセル　#別注　#限定　　#入手困難　　#希少　#アート　#美術　#美術館　#アートショップ　#限定
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