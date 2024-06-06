OGON アルミコードロックウォレット カードケース [オゴン]

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OGONカードケースOGONアルミコードロックウォレットカードケース[オゴン]OGONのカードホルダーです！カラー：PLATINUMサイズ：縦95mm×横107mm×厚さ19mmカード入れ:７ポケット 最大12枚程度のカード等を収納可能ほとんど使用していないため、破損等なく問題なく使用できます。ÖGON-DESIGNS-]CW[OGON/オゴン]アルミコードロックウォレットダイアルロック構造スキミング防止ギフト防犯鍵ロックアルミニウムカードホルダー蛇腹式ジャバラカードケースクレジットカード入れウォレットに多少キズがあります。説明書はありません。ロック番号変更時に必要なピン付属紙製の外箱、ピンのみが有ります。ケースに入っているカード類は撮影のために入れた私物です。付属しません。中古品です。ご理解の上ご購入ください。即購入OKです。