矢沢永吉 SBT スペシャルビーチタオル バスタオル VERY ROCKS ...

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商品詳細
矢沢永吉 SBTスペシャルビーチタオル バスタオル 日本武道館 未使用VERYROCKSサイズ 約80㎝✖️約150㎝（若干誤差あります）いくつになってもカッコイイ矢沢永吉さん♪曲や歌にも惹かれますが、生き方や人間力に魅せられているファンの方も多いかと思います♡大きいサイズですのでソファやベッドにかけても宜しいかと思います。未使用ですが自宅保管ですのでごご理解いただける方のみお願い致します。細部まで完璧を求める方は購入をお控えください。送料込み、お値下げ不可スーパースター ロックンローラー ロック魂希少 貴重 レア 人気 シルエット 永ちゃんアーティスト
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