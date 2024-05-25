半額 新品 名刺入れ メンズ アドミラル カードケース 本革 天然レザー ！

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セレブブランド「Admiral」アドミラルの最高級な名刺入れ入荷！イタリアのトスカーナ州で50年以上も革を生産し続けているタンナーの厳選したナチュラルレザーを使用。高い上質感と天然皮革の香りや滑らかな手触りが特徴の至高の一品です。また表と中のカラーの違うおしゃれなバイカラーデザインは、幅広い年齢層の方にお持ちいただけます。経年変化をお楽しみいただけるよう革本来の自然のくすみやしわ、ブルーム（白いロウ）などを隠すことなく作っているため、若干の色むらがございます。サイズ（約）：11×8×1.5ｃｍ 名刺入れ×1 カード入れ×3カラー（外・中）：ネイビー・ブラック1点 ブランド 牛革プレゼントにも喜ばれる、ロゴ入り箱付きです。￥9900＊半額の為、これ以上お安くできませんー、ごめんなさい撮影用に取り出しただけの新品です！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。