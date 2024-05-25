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レア色！ボルサリーノ borsalino ガゼッラ ワイド フェルトハット60白
商品番号 K33582574294
商品名

レア色！ボルサリーノ borsalino ガゼッラ ワイド フェルトハット60白
ブランド名 ボルサリーノ
特別価格 税込 20,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：Borsalino状態：新品未使用のお品ですが、保管の際に付いてしまったような細かなシワ・汚れ等ありましたらどうかご理解ください。色：ホワイト素材：毛100%(兎の毛使用)表記サイズ：60　※ご購入の際は必ず実寸サイズをご確認ください実寸サイズ：頭回り(内周)59cm、クラウン高さ12㎝、ブリム幅7.2cm備考：ボルサリーノジャパン(株)、定価67000円＋税、イタリア製、型番110836-0821、※専用箱無し、折り畳みBOX(2000円)をご希望の場合はご購入前に質問欄よりお問合せください。コメント：”Q.S.(QualitaSuperiore)”シリーズと呼ばれる上質なフエルト素材を研磨して輝くような光沢感と毛並みを作り出すガゼッラ仕上げの中折れ帽。存在感のあるワイドブリム。bf30
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