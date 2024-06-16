greed glory リング　7号

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商品詳細
greedgloryのリングです。サイズは7号です。付属のケース付きです。受注生産のため現在は販売していないレア物です。数回使用のみの美品です。素人保管のためご理解いただける方のみご購入お願い致します。
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