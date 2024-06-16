ルイヴィトン コイン カード ホルダー コバルト モノグラム タイガ

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ご閲覧頂きありがとうございます。人気の”ルイヴィトンコインカードホルダーコバルトモノグラムタイガ”になります。若干表面に色落ちありますがそれ以外は非常に綺麗な一品です！気になればお気軽にコメント下さい✨即購入OKです。値段交渉もお受けしています♪✨製造国：イタリア✨型番：M30270✨シリアル：RFID内蔵確認済み（画像10枚目参照）✨カラー:コバルト、シルバー金具✨付属品:なし✨サイズ: 約横14.5×縦8.0×厚み1.0cm✨材質：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）、モノグラム・キャンバス✨仕様： ・クレジットカード用ポケットx4 ・ファスナー式コンパートメント ・札/レシート用フラットコンパートメント✨コンディション ・色落ちが若干あります。（写真9枚目参照） ・香水臭、タバコ臭ありません。 ・上記以外は目立った傷、汚れございません。画像をみて気になる点あれば購入申請前に気軽にコメントにてご質問下さい。できるだけ早急に返答致します。✨購入元： 大手ブランドオークションサイト ✨万が一コピー品であった場合は、返金対応させて頂きます。✨ヤマト便に変更希望の方は購入の際にコメント下さい。可能な限り対応させて頂きます。✨すり替え防止のため、掲載画像以外にも画像を控えてあります。出品者管理番号：J00153#BlueJayブランド品