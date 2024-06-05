Vans VAULT　beauty\u0026youth ROKU IENA お好きな方

VANSVAULTレザー素材お洒落な作りになっています。・中敷きが少し浮いています(履く分には問題なしと思います)・ソール横の汚れ等あります(ピンクになってる部分数箇所あり)USED品ですのでご理解頂ける方のご購入をお願い致します。サイズ表記MENSUS7(25cm)WOMENUS8.5(25cm)ご購入ご希望の方は自己紹介文のご確認をお願い致します。#ROKU#beautyandyouth#IENA#spicandspan#レリューム#ジャーナスタンダード



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