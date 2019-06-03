FENDI メンズ ラウンドジップ長財布 セレリア グレー

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カラー···グレーメンズ去年セカストで購入するも殆ど使わず、中古ではありますが革の匂いが残るほどのコンディションで、ほつれや目立つ傷もなく良好です。値下げ希望の場合は金額もお知らせください。サイズ縦10/横18.5/厚さ2.5cm原則決済より24時間以内に発送致します。