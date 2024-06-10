【新品未使用】【COMME de GARCONS】L字コインケース　BROWN

ブランド：【COMMEdeGARCONS】カラー：【ブラウン】素材：【カーブレザー】サイズ：縦9.6cm×横11cm×マチ0.8cm重量50g商品状態：【新品、未使用】紹介：COMMEDESGARCONS(コムデギャルソン)のL字ファスナーコインケースです。手触りの良い上質なカウレザーでつくられた最もシンプルなモデルですが、そのシンプルさゆえに使う人を選びません。小銭、カードは勿論、折りたたんで札を収納することも可能なため、コインケースとしてだけではなくコンパクトな財布として使用も可能です。現代のキャッシュレス時代にちょうどいい財布として活躍すると思います。メンズ・レディース問わず、ユニセックスでご利用頂けます商品は箱付き、ショッパーは無しでのお届けいたします。・本製品は並行輸入品です。・他にも多数出品しておりますので宜しければ他の商品もご覧ください。・本製品は他サイトでも出品中です。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地#コムデギャルソン#ドメスティックブランド#ドメブラ#コンパクト#コンパクト財布#コインケース#ブランドロゴ#ロゴ#ユニセックス#メンズ#レディース#プレゼント#誕生日



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