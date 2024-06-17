早い者勝ち❗️希少Stussy × Harris Tweedセットアップ

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サイズ上L下M店舗で買えない商品ですので欲しい方は是非。大学の卒業式に着て以来一度も着ていないので目立った傷や汚れなどはありませんのでご安心ください。サイズ感:172cm60kgでジャケット➡️少し大きいく袖が余ります。パンツ➡️一つ折りすればウェストと長さは丁度良くなります。卒業式、成人式、結婚式などに着ていくと⭕️私服としても十分オシャレに着れます。バチイケ補償します❗️上・下別売りも出来ますのでその都度コメントお願いします！※値下げ額が一定を下回ると別売りは出来かねますのでご注意下さい。※値下げ交渉可能です！カラー···ブルー季節感···春、秋、冬