LAROPA/ドジャース/LA/メッシュ/キャップ/レッド/スナップバック/赤/帽子/USED/良品【230715/SS宇】を送料込で出品致します!!!!!オークションでもそうそう出回らない超超超がつくレアモデルです!お探しだった方、気になる方ございましたら是非ご検討くださいますようお願い致します。☆ユニセックスで愛用して頂ける逸品です!!☆※画像の通り、微細な点穴がございます※誠に恐れ入りますが、ご連絡頂けない方や、取引終了(商品の発送/受取)までしっかりと連絡頂けない方は、入札をご遠慮願います。買いたい時が買い時です♪早いモン勝ちです!!!!!同時梱包等承りますので、いつでもお気軽にお申しつけ下さい♪他にもいろいろな楽しいモノを出品しておりますので、宜しければご覧下さいませ♪0935LAROPA(ラロパ)米ロサンゼルス発のストリートレーベル。著名なアーティスト達を顧客に持つACCSTUDIOが手掛ける\"TheLifeDesignCompany\"。ファッションデザイナーである前にライフスタイルデザイナーだと考える彼らのクリエイティブな精神は、次世代のアーティストらに支持され、その中でも話題のトラッカーキャップ\"NewYorkIsKissingMe\"をA$APRockyが着用したことによって、一躍注目を集めている。A$APRocky(エイサップ・ロッキー)の着用を皮切りに、PostMalone、Quavo、LilPump、Gunna、TrippieRedd、TylaYaweh等、HIPHOP界を代表するスター達がこぞって着用したことによって一躍注目を集めるシグネーチャーモデル。カラー···レッド



