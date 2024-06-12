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John UNDERCOVER チャイナMA-1 3 UVERworld グッズ
商品番号 L28878744184
商品名

John UNDERCOVER チャイナMA-1 3 UVERworld グッズ
ブランド名 ジョンアンダーカバー
特別価格 税込 69,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【購入しておいて支払いをせずに逃げるモラルのない方が多いため、コンビニ支払いをお断りしています】★熱烈なコレクターの方々は手放さないであろう名作です。★この機会を逃すともう二度と他でも出品されるのを見かけないかと思われます。★こちらの商品については出品者からの値下げ以外は考えていません。・記載済みのことについての質問コメント・破格な値下げ依頼コメントはこちらから返答せずに削除、しつこく悪質な場合はブロックします。専用は設けません。シンプルに早い者勝ちとなります。JohnUNDERCOVERチャイナMA-13UVERworldJUV4204ジョンアンダーカバーの民族衣裳風ブルゾンです。UVERworldのTAKUYA∞さんがPVやプライベートで着用されています。ネイビー×ホワイトの清廉なボディにゴールドの民族的な装飾がよく映えており、JohnUNDERCOVERのアイテムでも群を抜いて傑作です。肩幅51身幅58着丈68袖丈64#johnundercover#ジョンアンダーカバー#undercover#アンダーカバー#UVERworld#ウーバーワールド#TAKUYA∞
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