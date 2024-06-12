SAINT MICHAEL Mxxxxxx 村上隆 セントマイケル スタジャン

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カラー：ブルー×ホワイトサイズ：s実寸：身幅:63cm 着丈:65.5cm 肩幅53㎝ 袖54.5㎝（リブ含む）購入して着る予定でしたがサイズ感が小きかったため、未使用自宅保管です。着るつもりでしたのでタグは捨てております。