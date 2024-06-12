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SAINT MICHAEL Mxxxxxx 村上隆 セントマイケル スタジャン
商品番号 G10896017723
商品名

SAINT MICHAEL Mxxxxxx 村上隆 セントマイケル スタジャン
ブランド名 セントマイケル
特別価格 税込 28,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ブルー×ホワイトサイズ：s実寸：身幅:63cm　着丈:65.5cm　肩幅53㎝　袖54.5㎝（リブ含む）購入して着る予定でしたがサイズ感が小きかったため、未使用自宅保管です。着るつもりでしたのでタグは捨てております。
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