ハリウッドランチマーケット　シルバーブレスレット

自宅保管しておりました。ユーズド、自宅保管のご理解頂ける方からの入札をお待ちしております。経年劣化による、黒ずみや傷がございます。気になる点につきましては、購入前にお気軽にコメントお問い合わせください。文字:一陽来福材質:925シルバー



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