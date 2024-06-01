超レアカラー カーハート デトロイト ジャケット M ブラウン ...

ご覧いただきありがとうございます購入前に必ずプロフをご確認/ご理解お願いします■Brand■carhartt■Item■DetroitJacketビンテージヴィンテージオールドoldレトロretro00s00年代90s90年代y2kアメカジダックduckワークworkジョニーデップアクティブactivnrrlnewbalance野村訓市tommyboysupreme23awpalacesacaijunyawatanabehiphoprapteestussywip常田大希nas2pacsadesszdairiku送料無料大人気のデトロイトジャケットグッドコンディションのゴールデンサイズレアカラーのブラウン(BRN)特に海外ではモス(MOS)同様に人気が高いカラーダントツ出現率は低いと思います襟はダークブラウン最高にクールな配色パターンだと思います着れるコンディションをキープしながら加工モノにはマネ出来ないリアリティの出た\"こなれた\"感は唯一無二本国アメリカでの人気/高騰も凄まじく去年に増して入手が困難になっています別注やコラボ物は勿論カッコイイですがオリジナルにしか出せないオーラは別格鉄板コーデのニットやパーカーとのレイヤーも◎是非この機会をお見逃しなく#1251カーハート■Date/Note■2000年代MADEINMEXICO■Color■BRN■Size■表記MediumRegular肩幅51ｃｍ身幅61ｃｍ着丈63.5ｃｍ袖丈61.5ｃｍ誤差はご了承ください■Condition■USED\u0026VINTAGEお洗濯済み毛羽、褪せ、スレ、アタリ、キズ、ヨゴレ着用に問題あるダメージではありませんがVTG古着をご理解の上ご検討ください程度にこだわりがある方完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください#カーハート#carhartt#デトロイトジャケット



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