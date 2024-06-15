20/80 シルバーリング　18号　silver925

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【20/80】トゥエンティーエイティー/STERLINGSILVERIDCHAINRING5mmwidth半分がチェーンになっているデザインで使いやすいと思います。イエローマガジン星野源さん着用商品USNのIDブレスレットをベースにした5mm幅のIDチェーンリング。ブレスレットを短くしたデザインで、プレートの幅と長さが独特のバランス感を生んでいます。プレートのエンド部分と裏面は刻印入り。素材はシルバー925、仕上げは鏡面加工で光沢を強く出しています。【20/80】トゥエンティーエイティーセレクトショップで経験を積んだデザイナーによって立ちあげられたバッグやレザーグッズ、生活雑貨を展開するブランド、20/80TWENTYEIGHTY/トゥエンティーエイティー。男っぽい雰囲気の素材感に、やわらかなユーモアをプラス。都市(Inthecity)、旅(Traveling)、道具(Functionaltools)をコンセプトに歴史と現在を結ぶデザイン、必然から生まれる機能とデザイン、用と美の調和を根底に置き、時間と共に新たな美しさと価値が生まれるプロダクトの提案。国内製造・縫製を軸として、妥協のないクオリティとデザインが魅力です。