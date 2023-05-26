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商品詳細
ご覧いただまして、ありがとうございます(^^)■アイテムダンヒル dunhil 名刺入れ カードケース 黒■仕様メインポケット(底マチ付)1ポケット2■カラーブラック/黒■素材レザー■付属品無し■サイズタテ 7.5cmヨコ 11cmマチ 1.5cm■状態ほぼ新品といってもいいほど、大変きれいです。ですが中古品ですし見落としがあるかもしれません。まことに恐れ入りますが、神経質な方や細かい点が気になる方は、ご購入をお控えいただきますよう、お願いいたします。■特徴底マチ付きで、カードや名刺が数十枚は軽く入ると思います。■購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品大手ECサイトなど◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 多少のお値引きは対応可能です。価格交渉などご希望がありましたら、お気軽にお問合せください(*^^*)◎◎◎◎◎◎◎◎◎ ※ほかのサイトでも同時出品中のため、予告なく出品中止にさせていただく場合がございます。素材...本革
http://narcologia.ru/goods/sci-fi902147.html
http://narcologia.ru/goods/mythic544835.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford567073.html
【極美品】ダンヒル dunhil 名刺入れ カードケース 黒
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