PORTER×MARNI コインケース 財布

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商品詳細
こんにちは！商品をご覧頂きありがとうございます。商品はPORTER×MARNIのウォレットです。状態は使用感はありますが大事に使っていたのでキレイなほうだと思います。個人の判断なんでやや傷がありにしてあります。カラーはカーキ×ブラックサイズ11×13デザインはシワ加工されていてとてもオシャレです。男性でも女性でも使って頂けるデザインです。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/protein260234.html
http://narcologia.ru/goods/conception363857.html
http://narcologia.ru/goods/encourage188172.html
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