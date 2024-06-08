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59fifty new era
商品番号 K73308258986
商品名

59fifty new era
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,998 円
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商品詳細

ホワイト、ネイビーサイズは71/457.7cm可愛いカラーで探されてる方も多いかと思います。新品で購入着用も数回で、汚れも見た感じありません。気になることあればコメントお願いします。カラー···ホワイト素材···コットン
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