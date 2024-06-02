AOKI スリーピーススーツ　ネイビー　ストライプ

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商品詳細
AOKIにて購入しました。ジャケットサイズ着丈・68㎝胸囲・94㎝肩幅・42㎝パンツサイズウエスト・73㎝股下・66センチ袖丈・55㎝体格は身長160㎝、体重60kgです。色につきましては、7枚目のベスト正面からの写真が1番近いので参考にして下さい。発送の都合上、折り畳んでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper125409.html
http://narcologia.ru/goods/choice338085.html
http://narcologia.ru/goods/response423642.html
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