ウルトラマン ウルトラセブン 安全靴 28cm 新品未使用

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閲覧頂き、ありがとうございます。ウルトラマンとタイアップした、安全靴になります。商品状態は、下記の通りです。[シューズ本体]新品未使用となる為、汚れなどは、見受けられませんま。ただ、試し履きをした際に付いたシューズの内側に、型崩れさせない為の紙を丸めた物が、詰められてます。[付属品]専用のシューズを収納していた箱が付属しています。発送は、水濡れや傷防止などをさせて頂き、ゆうパックでの発送予定です。その他、多数の品物を出品しております。安全靴に関しても、別のサイズやメーカーを出品しておりますので、気になる方は、覗いてみて下さい。同梱希望などございましたら、お気軽にコメント下さい。※同梱の場合は、送料分のお値引きなども可能です。※他サイトでも出品している為、タイミングによっては、在庫がない場合、お取引きキャンセルする場合がございます。あらかじめ、ご了承下さい。#弘進ゴム#安全靴#ウルトラマン#ウルトラセブン#限定#新品#未使用#スニーカー#タグ付き#ワークシューズ#セーフティスニーカー