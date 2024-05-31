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felisi 本革　財布　made in Italy
商品番号 V51148178592
商品名

felisi 本革　財布　made in Italy
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 6,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー財布形···三つ折り素材···本革madeinItaly一年位使用していました。柔らかい本革です。コインケースもそんなに汚れはありません。中古品にご理解頂ける方のみご検討ください。
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