90s ナイキ 6パネル キャップ 帽子 ホワイト

90sナイキ6パネルキャップ帽子ホワイトの出品です。状態…薄汚れがありましたので、一度洗ってきれいになりました。一か所つばの緑色の色移りがあります。サイズ…フリーサイズ普通の大人の方で問題なく使えます。ご不明な点は質問よりお願い致します。



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