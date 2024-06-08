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90s ナイキ 6パネル キャップ 帽子 ホワイト
商品番号 C61681347424
商品名

90s ナイキ 6パネル キャップ 帽子 ホワイト
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

90sナイキ6パネルキャップ帽子ホワイトの出品です。状態…薄汚れがありましたので、一度洗ってきれいになりました。一か所つばの緑色の色移りがあります。サイズ…フリーサイズ普通の大人の方で問題なく使えます。ご不明な点は質問よりお願い致します。
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