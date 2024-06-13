ブラックアイパッチBLACK EYE PATCH 取扱注意 キャップ S-M

BEMBLEMFLEXCAPBLACK\"B\"のエンブレムロゴをフロントに大きく刺繍で施したFLEX仕様のCAP。バックには\"BLACKEYEPATCH\"のキャピタルロゴの刺繍入り。フィット感の自由度が高いゴムタイプの被り口。サイズは2サイズ展開。サイズ S〜M高さ 頭回りツバ 画像参照カラー:ブルー新品未使用新商品新品未使用ですが、購入後自宅保管。一度人の手に渡ったものとなりますので、完璧を求める方はご購入お控え下さい。ステッカー付発送詳細頭部の部分を少し折り畳んで宅配便コンパクトで発送致します。気になる方はプラス350円で宅急便60サイズに変更可能となります。値下げ不可舐達麻（なめだるま）BADSAIKUSHバダサイクッシュバダサイ賽a.k.abaddaikushBLACKEYEPATCHブラックアイパッチ取扱注意BlackEyePatch変態紳士クラブWILYWNKA野村周平AwichAPHRODITEGANGアフロディーテギャングエイチアンドエムサイバージャパンダンサーズCYBERJAPANDANCERSELENAワコマリアカラー···ブルー



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