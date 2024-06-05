DSQUARED2 限定　ミラーロゴキャップ　Black 新品！

ご覧頂きありがとうございます！イタリアの大人気ブランド「ディースクエアード（DSQUARED2）」ロゴキャップのご紹介です！！アクセントが欲しいときに抜群の存在感を発揮してくれます！その日の気分でキャップを選んで頂けたら楽しみが広がります。コットン素材でオールシーズン大活躍するので、プレゼントにも最適となっています。ご自身のはもちろん、お揃いで着用して頂いても可愛いです！ダメージ加工、25周年記念限定モデル、ミラーロゴキャップです。新品未使用正規タグ付きイタリアのDSQUARED2正規取り扱い店購入メンズ：フリーサイズツバ7.5センチ円周57センチサイズ調整可能です。素材／コットン100%➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖出来る限り価格抑えて出品しております。お値引き交渉ご遠慮下さいm(__)m複数ご購入頂き同梱可能な場合、僅かですが、送料分のお値引きさせて頂いております。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖追跡付きの発送を予定しております。よろしくお願いします☆ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン



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