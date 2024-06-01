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- 実寸 非売品 鋼の錬金術師 サンプル品
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商品詳細
鋼の錬金術師サイズ約68cm重さ約5kg何十年も前に、バンダイより頼まれ作成したサンプルです。30万円近く作成にかかっております。鋼の錬金術師のファンの方に購入頂けると嬉しいです。古いもののため錆がでてるとこあります。迫力あるので展示するとカッコいいです。細かい方は購入お控えください。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate16048.html
http://narcologia.ru/goods/response211542.html
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非売品 鋼の錬金術師 オートメイル 実寸 バンダイ サンプル品 送料込み ...
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