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実寸　非売品　鋼の錬金術師　サンプル品
商品番号 Q35042245922
商品名

実寸　非売品　鋼の錬金術師　サンプル品
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 32,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鋼の錬金術師サイズ約68cm重さ約5kg何十年も前に、バンダイより頼まれ作成したサンプルです。30万円近く作成にかかっております。鋼の錬金術師のファンの方に購入頂けると嬉しいです。古いもののため錆がでてるとこあります。迫力あるので展示するとカッコいいです。細かい方は購入お控えください。
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